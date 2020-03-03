Путин оценил важность несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин заявил, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад.

«Они (представители несистемной оппозиции. — RT) реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», — сказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что в любой стране всегда была, есть и будет часть общества, которая несогласна с действующей властью.

«И это очень хорошо, что такие люди есть», — сказал Путин.

Ранее российский лидер посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну. Как подчеркнул Путин, чтобы донести свою точку зрения до электората, «совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции», это можно сделать с помощью интернета и СМИ.