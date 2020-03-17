Путин оценил ситуацию с несистемной оппозицией в России

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.

«Ничего подобного. Это не соответствует действительности», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», комментируя этот тезис.

Российский лидер отметил, что «рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто её критикует».

«И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?» — добавил Путин.

Ранее президент России заявил, что представители несистемной оппозиции вносят в жизнь страны большой положительный вклад. По его словам, они «реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее».

Путин также посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть. Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.