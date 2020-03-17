В России от коронавируса вылечились восемь человек
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- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные на 17 марта на официальном сайте о коронавирусе в России.
На сайте указано, что в России зарегистрировано 93 случая заболевания, восемь человек выздоровели. Также проведено более 109 тыс. исследований на коронавирус.
Позднее данные на сайте стопкоронавирус.рф были исправлены — количество выздоровевших составило пять, а не восемь человек.
Накануне стало известно, что правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.