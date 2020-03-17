В России от коронавируса вылечились восемь человек

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В России от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились восемь человек.
В России от коронавируса вылечились восемь человек
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные на 17 марта на официальном сайте о коронавирусе в России.

На сайте указано, что в России зарегистрировано 93 случая заболевания, восемь человек выздоровели. Также проведено более 109 тыс. исследований на коронавирус.

Позднее данные на сайте стопкоронавирус.рф были исправлены — количество выздоровевших составило пять, а не восемь человек.

Накануне стало известно, что правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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