В России от коронавируса вылечились восемь человек

В России от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились восемь человек.

Об этом свидетельствуют данные на 17 марта на официальном сайте о коронавирусе в России.

На сайте указано, что в России зарегистрировано 93 случая заболевания, восемь человек выздоровели. Также проведено более 109 тыс. исследований на коронавирус.

Позднее данные на сайте стопкоронавирус.рф были исправлены — количество выздоровевших составило пять, а не восемь человек.

Накануне стало известно, что правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.