В АКОРТ оценили ситуацию на продовольственном рынке России

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко прокомментировал ситуацию на продовольственном рынке страны.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идёт постоянное пополнение.

Отмечается, что ретейлеры фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию.

Производители уверены, что ситуация с ажиотажем носит временный характер.

В настоящее время АКОРТ совместно с органами федеральной власти прорабатывают вопросы ускорения доставки продукции, которая рискует оказаться в дефиците.

Процессы снабжения находятся на личном контроле у правительства, местных администраций и самих предпринимателей.

16 марта президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.

Ранее почётный вице-президент РАЕН доктор медицинских наук Виктор Зуев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал необходимость тепловой обработки продуктов в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса.