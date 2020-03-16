В Татарстане создадут штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.

Об этом сообщает «Реальное время».

Из распоряжения кабмина следует, что данным вопросом займутся министр промышленности и торговли и министр сельского хозяйства и продовольствия региона. Им предстоит вести ежедневный мониторинг ситуации.

Около 1000 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в полном объёме обеспечивают население республики основными видами продовольствия.

Ранее Минпромторг исключил закрытие магазинов в России из-за COVID-19.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в III квартале 2020 года.

Депутат Государственной думы Борис Менделевич прокомментировал в беседе с «ПолитЭкспертом» это сообщение.