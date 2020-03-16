В Татарстане создадут штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости

Короткая ссылка
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях.
В Татарстане создадут штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Из распоряжения кабмина следует, что данным вопросом займутся министр промышленности и торговли и министр сельского хозяйства и продовольствия региона. Им предстоит вести ежедневный мониторинг ситуации.

Около 1000 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в полном объёме обеспечивают население республики основными видами продовольствия.

Ранее Минпромторг исключил закрытие магазинов в России из-за COVID-19.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в III квартале 2020 года.

Депутат Государственной думы Борис Менделевич прокомментировал в беседе с «ПолитЭкспертом» это сообщение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить