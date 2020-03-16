В Татарстане создадут штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Из распоряжения кабмина следует, что данным вопросом займутся министр промышленности и торговли и министр сельского хозяйства и продовольствия региона. Им предстоит вести ежедневный мониторинг ситуации.
Около 1000 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в полном объёме обеспечивают население республики основными видами продовольствия.
Ранее Минпромторг исключил закрытие магазинов в России из-за COVID-19.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в III квартале 2020 года.
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