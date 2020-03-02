В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
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«Прототип ожидается в третьем квартале 2020 года, в четвёртом квартале планируется начать доклинические исследования на животных», — цитирует РИА Новости специалиста НИИ.
Он уточнил, что испытывать вакцину планируется на мышах, исследования займут несколько месяцев, а её появление в качестве зарегистрированного лекарственного препарата ожидается в середине 2021 года.
В институте отметили, что вирус, вызывающий COVID-19, практически не мутирует, поэтому создаваемая вакцина будет актуальна к моменту регистрации.
По словам специалиста, вероятнее всего, препарат будет защищать людей всех возрастов.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в мире идёт разработка более 20 вакцин от коронавируса.