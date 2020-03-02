В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.

«Прототип ожидается в третьем квартале 2020 года, в четвёртом квартале планируется начать доклинические исследования на животных», — цитирует РИА Новости специалиста НИИ.

Он уточнил, что испытывать вакцину планируется на мышах, исследования займут несколько месяцев, а её появление в качестве зарегистрированного лекарственного препарата ожидается в середине 2021 года.

В институте отметили, что вирус, вызывающий COVID-19, практически не мутирует, поэтому создаваемая вакцина будет актуальна к моменту регистрации.

По словам специалиста, вероятнее всего, препарат будет защищать людей всех возрастов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в мире идёт разработка более 20 вакцин от коронавируса.