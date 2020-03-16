Вице-губернатор Петербурга проходит обследование после посещения ЕС

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов госпитализирован в клиническую инфекционную больницу имени Боткина для проведения медицинского обследования после возвращения из отпуска, во время которого он посетил ряд стран Евросоюза.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В настоящее время Максим Соколов находится в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как уточнили в администрации Петербурга, Соколов вернулся в Россию 9 марта и до 16 марта находился в отпуске.

«Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счёт», — добавили в пресс-службе.

Ранее у оставленного на карантин депутата Госдумы Сергея Катасонова не обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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