Вице-губернатор Петербурга проходит обследование после посещения ЕС

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов госпитализирован в клиническую инфекционную больницу имени Боткина для проведения медицинского обследования после возвращения из отпуска, во время которого он посетил ряд стран Евросоюза.
Вице-губернатор Петербурга проходит обследование после посещения ЕС
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В настоящее время Максим Соколов находится в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как уточнили в администрации Петербурга, Соколов вернулся в Россию 9 марта и до 16 марта находился в отпуске.

«Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счёт», — добавили в пресс-службе.

Ранее у оставленного на карантин депутата Госдумы Сергея Катасонова не обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

12 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что входящий в его фракцию Катасонов по возвращении из Франции без прохождения карантина продолжил посещать заседания Думы.

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил аннулировать на две недели пропуск парламентария, а также изолировать его помощников и тех депутатов, которые с ним контактировали.

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