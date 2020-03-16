Вице-губернатор Петербурга проходит обследование после посещения ЕС
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- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В настоящее время Максим Соколов находится в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина для проведения всех необходимых медицинских проверок», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Как уточнили в администрации Петербурга, Соколов вернулся в Россию 9 марта и до 16 марта находился в отпуске.
«Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счёт», — добавили в пресс-службе.
Ранее у оставленного на карантин депутата Госдумы Сергея Катасонова не обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
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