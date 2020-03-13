У отправленного на карантин депутата Катасонова не выявили коронавирус

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Анализы депутата Госдумы Сергея Катасонова на коронавирусную инфекцию COVID-19 показали отрицательные результаты. Об этом он сообщил в своём Facebook.
У отправленного на карантин депутата Катасонова не выявили коронавирус
  • РИА Новости

«Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус — отрицательный!» — написал Катасонов.

Он также рассказал, что из Франции прилетел в аэропорт Шереметьево, выход на посадку был осуществлён через терминал D, где никакое уведомление ему не вручили.

12 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что входящий в его фракцию Катасонов по возвращении из Франции без прохождения карантина продолжил посещать заседания Думы.

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил аннулировать на две недели пропуск парламентария, а также изолировать его помощников и тех депутатов, которые с ним контактировали. Катасонова отправили на карантин.

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