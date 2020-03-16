В парках Подмосковья введены меры по защите от коронавируса

Короткая ссылка
В парках Московской области введены меры по защите от коронавируса, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В парках Подмосковья введены меры по защите от коронавируса
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Три-четыре раза в день в парках дезинфицируют поручни, аттракционы и туалеты. В комнатах матери и ребёнка и в местах общественного питания всегда имеются средства гигиены.

Постоянно проверяется самочувствие сотрудников. Ознакомительная информация о коронавирусе размещена на стендах.

Некоторые парки отменили проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы.

Также progorod43 сообщал, что кировские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить