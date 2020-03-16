В парках Подмосковья введены меры по защите от коронавируса

В парках Московской области введены меры по защите от коронавируса, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Об этом сообщает телеканал «360».

Три-четыре раза в день в парках дезинфицируют поручни, аттракционы и туалеты. В комнатах матери и ребёнка и в местах общественного питания всегда имеются средства гигиены.

Постоянно проверяется самочувствие сотрудников. Ознакомительная информация о коронавирусе размещена на стендах.

Некоторые парки отменили проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы.

Также progorod43 сообщал, что кировские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение.