В парках Подмосковья введены меры по защите от коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Три-четыре раза в день в парках дезинфицируют поручни, аттракционы и туалеты. В комнатах матери и ребёнка и в местах общественного питания всегда имеются средства гигиены.
Постоянно проверяется самочувствие сотрудников. Ознакомительная информация о коронавирусе размещена на стендах.
Некоторые парки отменили проведение массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы.
Также progorod43 сообщал, что кировские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение.