В Совфеде прокомментировали ограничения по массовым мероприятиям в Москве

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал ограничения по массовым мероприятиям в Москве.

«Пока нет эффективных методик лечения коронавируса, нет вакцины, самое главное — противоэпидемические мероприятия. И, конечно, ограничение массовых мероприятий — та мера, которая должна быть», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Сенатор также положительно оценил инициативу по переводу на домашнее обучение или свободное посещение учеников школ и студентов вузов.

По его словам, все эти меры нужны для ограничения распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что в Москве запретили все массовые уличные мероприятия.

«Дни.ру» передавали, что Неделю моды в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом.