В Совфеде прокомментировали ограничения по массовым мероприятиям в Москве

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал ограничения по массовым мероприятиям в Москве.
В Совфеде прокомментировали ограничения по массовым мероприятиям в Москве
  • РИА Новости

«Пока нет эффективных методик лечения коронавируса, нет вакцины, самое главное — противоэпидемические мероприятия. И, конечно, ограничение массовых мероприятий — та мера, которая должна быть», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Сенатор также положительно оценил инициативу по переводу на домашнее обучение или свободное посещение учеников школ и студентов вузов.

По его словам, все эти меры нужны для ограничения распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что в Москве запретили все массовые уличные мероприятия.

«Дни.ру» передавали, что Неделю моды в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить