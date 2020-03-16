В Совфеде прокомментировали ограничения по массовым мероприятиям в Москве
- РИА Новости
«Пока нет эффективных методик лечения коронавируса, нет вакцины, самое главное — противоэпидемические мероприятия. И, конечно, ограничение массовых мероприятий — та мера, которая должна быть», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».
Сенатор также положительно оценил инициативу по переводу на домашнее обучение или свободное посещение учеников школ и студентов вузов.
По его словам, все эти меры нужны для ограничения распространения инфекции.
Ранее сообщалось, что в Москве запретили все массовые уличные мероприятия.
«Дни.ру» передавали, что Неделю моды в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом.