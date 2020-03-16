Собянин попросил пожилых жителей Москвы не покидать квартиры

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых горожан старшего возраста ограничить контакты с внешним миром и по возможности не покидать квартиры из-за уязвимости их здоровья к коронавирусным инфекциям.
Собянин попросил пожилых жителей Москвы не покидать квартиры
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом», — написал Собянин.

Он отметил, что до особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

Также Собянин запретил в Москве проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников. 

Кроме того, Собянин объявил, что все московские общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты в Москве с 21 марта по 12 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Водители в наземном транспорте Москвы временно прекратят продажу билетов из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

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