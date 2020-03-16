В наземном транспорте Москвы отменена продажа билетов из-за COVID-19
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«В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств. Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта», — написал он в своём блоге.
Ранее в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также в закрытых помещениях с числом участников более 50 человек до 10 апреля.
По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения COVID-19, в Москве 53 случая.