В наземном транспорте Москвы отменена продажа билетов из-за COVID-19

Водители в наземном транспорте Москвы временно прекратят продажу билетов из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств. Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта», — написал он в своём блоге.

Ранее в Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а также в закрытых помещениях с числом участников более 50 человек до 10 апреля.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения COVID-19, в Москве 53 случая.