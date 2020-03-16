В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России

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В Москве за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

«За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан России, 20 случаев — в Москве», — приводит сообщение Интерфакс.

Кроме того, по три случая заражения выявлено в Санкт-Петербурге и в Самарской области, а также по одному заболевшему зарегистрировано в Московской и Кировской областях, в Пермском крае и в Республике Коми.

Ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 93 человек.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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