«Руспродсоюз» оценил возможность дефицита продуктов на фоне COVID-19

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Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков оценил возможность возникновения дефицита продуктов в России из-за новостей вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
«Руспродсоюз» оценил возможность дефицита продуктов на фоне COVID-19
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«С точки зрения запасов, дефицита не будет в любом случае, так как производство в России превосходит потребление. Мы ограничены платёжеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что, по имеющимся у ассоциации данным, спрос на продукты возрос в последнее время, но не сильно.

«Рынок больше беспокоит рост курса доллара, так как в себестоимости отечественных продуктов питания есть долларовая составляющая, завязанная на международные биржевые цены», — добавил Востриков.

Ранее Минпромторг исключил закрытие магазинов в России из-за COVID-19.

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