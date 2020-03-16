На Чукотке приняты меры из-за коронавируса

Правительство Чукотки приняло меры, упреждающие распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

«С 17 марта общеобразовательные и профессиональные образовательные организации переходят в режим готовности к обучению в дистанционной форме», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Кроме того, с 17 марта в регионе на две недели вводится запрет на проведение массовых образовательных и культурных мероприятий.

«Работодателям рекомендуется не допускать на рабочие места сотрудников, которые должны находиться в режиме самоизоляции. Подчеркивается, что здоровье и жизни всех сотрудников должны быть абсолютным приоритетом для любой компании и учреждения», — указывается в сообщении.

На рабочем месте рекомендуется измерять температуру тела и отстранять от работы людей с повышенной температурой.

Ранее сообщалось, что в вузах Кемеровской области стали вводить дистанционное обучение.