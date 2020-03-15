В вузах Кемеровской области вводят дистанционное обучение

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В вузах Кемеровской области стали вводить дистанционное обучение. Аналогичные решения начинают принимать и в средних специальных учебных заведениях.
В вузах Кемеровской области вводят дистанционное обучение
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, Кемеровский государственный университет опубликовал на своём сайте информацию, согласно которой в связи с введением в регионе режима повышенной готовности студенты будут учиться дистанционно с 16 по 30 марта.

В более поздние сроки пройдут все плановые культурно-массовые мероприятия в Кузбасском техническом госуниверситете имени Т.Ф. Горбачёва. Из официального сообщения следует, что лабораторные работы будут организованы в апреле-мае. Дистанционно студенты станут обучаться также до конца марта.

Кроме того, дистанционный режим обучения с последующим контролем освоения материала вводят с 16 марта в Кемеровском областном медицинском колледже.

Ранее учитель магаданской гимназии №13 Константин Зеленский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.

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