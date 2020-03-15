В Госдуме оценили идею перехода на дистанционное обучение в вузах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал возможность перехода на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Правильная мера. Абсолютно все крупные вузы имеют возможности для организации дистанционного обучения. Все курсы, которые преподаются очно, можно превратить в занятия, где преподаватель будет предлагать не только лекционный материал, но также и задавать вопросы, прикладывать другие материалы», — заявил Чернышов.

При этом парламентарий подчеркнул, что отказ от очных занятий в вузах не скажется на качестве преподавания.

«(Переход на дистанционное обучение. — RT) абсолютно никак не повлияет на качество обучения. Лучше так, чем оказаться в ситуации, когда крупнейшие вузы, которые аккумулируют в себе контингент со всей страны, разносят инфекции, вирусы», — добавил депутат.

Он отметил, что необходимо развивать данную линию профилактики, и обратил внимание на важность усиления профилактических мер в общежитиях.

«Нужно идти дальше и ввести срочные меры профилактики в общежитиях. Об этом направлено письмо министру. Нужно, чтобы каждый день проводили дезинфекцию в общежитиях, чтобы там не распространялись заболевания», — заключил Чернышов.

Ранее Минобрнауки рекомендовало перейти на дистанционное обучение студентов во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.