Во Владивостоке проверяют сообщения об избиении девочки в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.
В дежурную часть отдела полиции №5 поступила просьба от отца девочки привлечь к ответственности несовершеннолетнюю, которая нанесла телесные повреждения его дочери.
«Установлено, что в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, 14-летняя ученица одной из школ Советского района нанесла телесные повреждения своей однокласснице, заранее попросив свою подругу снять драку на камеру телефона», — заявили в ведомстве.
Подросток состоит на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних.
В отношении матери несовершеннолетней составлен административный протокол.
Заявителю выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений, нанесённых его дочери. По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение.
В феврале сообщалось, что в Приморском крае проверяют сообщения об избиении ученицы в школе.
URA.RU передавало, что в Перми уволили учителя после сообщений о неподобающем поведении в школе.