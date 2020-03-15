Во Владивостоке проверяют сообщения об избиении девочки в школе

Во Владивостоке проводят проверку по факту появления в соцсетях видеозаписи с травлей и избиением ученицы средней школы.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.

В дежурную часть отдела полиции №5 поступила просьба от отца девочки привлечь к ответственности несовершеннолетнюю, которая нанесла телесные повреждения его дочери.

«Установлено, что в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, 14-летняя ученица одной из школ Советского района нанесла телесные повреждения своей однокласснице, заранее попросив свою подругу снять драку на камеру телефона», — заявили в ведомстве.

Подросток состоит на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

В отношении матери несовершеннолетней составлен административный протокол.

Заявителю выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений, нанесённых его дочери. По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение.

В феврале сообщалось, что в Приморском крае проверяют сообщения об избиении ученицы в школе.

URA.RU передавало, что в Перми уволили учителя после сообщений о неподобающем поведении в школе.