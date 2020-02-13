В Приморье проверяют сообщения об избиении ученицы в школе

В Приморском крае проверяют сообщения об избиении ученицы в школе. Инцидент произошёл во Владивостоке.

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на региональную прокуратуру.

Сотрудники ведомства намерены дать оценку соблюдению законодательства об образовании. Также будет проверено, какую профилактическую работу проводили специалисты с детьми, в том числе с теми, кто причастен к конфликту.

Кроме того, прокуратура оценит деятельность органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в полицию обратилась бабушка десятилетней девочки и заявила, что внучку избили. В отношении родителей, дети которых организовали драку, заведены дела об административном правонарушении.

URA.RU передавало, что в Перми уволили учителя после сообщений о неподобающем поведении в школе.