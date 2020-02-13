В Приморье проверяют сообщения об избиении ученицы в школе

Короткая ссылка
В Приморском крае проверяют сообщения об избиении ученицы в школе. Инцидент произошёл во Владивостоке.
В Приморье проверяют сообщения об избиении ученицы в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на региональную прокуратуру.

Сотрудники ведомства намерены дать оценку соблюдению законодательства об образовании. Также будет проверено, какую профилактическую работу проводили специалисты с детьми, в том числе с теми, кто причастен к конфликту.

Кроме того, прокуратура оценит деятельность органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в полицию обратилась бабушка десятилетней девочки и заявила, что внучку избили. В отношении родителей, дети которых организовали драку, заведены дела об административном правонарушении.

URA.RU передавало, что в Перми уволили учителя после сообщений о неподобающем поведении в школе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить