В Приморье не планируют массовое закрытие детсадов и школ

В Приморском крае не планируется массовое закрытие детских садов и школ на карантин, на дистанционное обучение будут переведены недавно вернувшиеся из-за границы и те, у кого есть симптомы вирусного заболевания.

«Перевод на дистанционное обучение в Приморье коснется только тех школьников, которые недавно вернулись из-за границы или имеют симптомы сезонных вирусных заболеваний», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Уточняется, что в правительство поступила рекомендация от от Роспотребнадзора об усилении санитарно-эпидемиологических мер для предотвращения ввоза и распространения коронавируса на территории региона.

«Принимаемые меры нам необходимы для того, чтобы ситуация, которая в Приморье на сегодня не вызывает опасения, сохранялась такой же спокойной», — заявила министр образования региона Наталья Бондаренко.

Ранее министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в регионе с 16 марта вводится свободное посещение школ.