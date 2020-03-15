В школах Перми с 16 марта введено свободное посещение

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Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в регионе с 16 марта вводится свободное посещение школ.
В школах Перми с 16 марта введено свободное посещение
  • РИА Новости

«Начиная со следующей недели, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения», — написала Кассина в своём Instagram.

Она уточнила, что школы располагают средствами для того чтобы обеспечить обучение в онлайн-формате.

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