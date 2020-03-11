Директор Пермского театра оперы и балета находится на карантине

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета прокомментировали самочувствие гендиректора театра Андрея Борисова, который находится на карантине после возвращения из командировки во Францию.

Как сообщает портал properm.ru, в настоящее время он находится на домашнем режиме, результаты анализов на коронавирус станут известны на следующей неделе.

«Андрей Александрович чувствует себя хорошо, по рабочим вопросам с коллективом театра он связывается по электронным каналам и телефону. Ожидается, что его карантин продлится 14 дней, как это рекомендовано Роспотребнадзором», — отметили в театре.

URA.RU со ссылкой на пресс-службу театра также передаёт, что 28 февраля из Испании в Пермь вернулся главный дирижёр театра Артём Абашев.

Отмечается, что он работает в обычном режиме, поскольку на тот момент никаких ограничительных мер, принятых Роспотребнадзором по отношению к туристам, прибывающим в Россию из этой страны, введено не было.