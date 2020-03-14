Роспотребнадзор сообщил подробности тестирования туристов на COVID-19

Тестирование на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 проводят всем гражданам, выезжавшим в страны, где зафиксированы случаи болезни. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Сегодня тест-системы для определения коронавируса есть в каждом субъекте России, на коронавирусную инфекцию обследуют всех, кто выезжал в страны, где фиксируется заболевание», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, анализы на заражение COVID-19 проходят все, кто контактировал с заболевшими, а также лица, у которых выявлены симптомы пневмонии, даже если они не выезжали за рубеж.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился обеспечить 14—15 марта во всех регионах усиленный контроль на границе, вокзалах и в аэропортах для борьбы с распространением COVID-19.