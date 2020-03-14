Мишустин распорядился усилить контроль на границе и в аэропортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился обеспечить 14—15 марта во всех регионах усиленный контроль на границе, вокзалах и в аэропортах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«На эти выходные, на два выходных дня прошу также во всех регионах дополнительно усилить контроль на пунктах пропуска, а также в аэропортах и на вокзалах как для наших, так и для иностранных граждан», — приводит РИА Новости его слова.

Мишустин напомнил, что в России уже приняты упреждающие меры, которые «позволили не так быстро распространять инфекцию».

Ранее сообщалось, что премьер-министр дал ряд поручений по борьбе с COVID-19 в России.