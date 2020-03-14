Мишустин распорядился усилить контроль на границе и в аэропортах
- РИА Новости
«На эти выходные, на два выходных дня прошу также во всех регионах дополнительно усилить контроль на пунктах пропуска, а также в аэропортах и на вокзалах как для наших, так и для иностранных граждан», — приводит РИА Новости его слова.
Мишустин напомнил, что в России уже приняты упреждающие меры, которые «позволили не так быстро распространять инфекцию».
Ранее сообщалось, что премьер-министр дал ряд поручений по борьбе с COVID-19 в России.