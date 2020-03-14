Власти оценили сроки ликвидации последствий разлива мазута в Находке

Ликвидация последствий разлива мазута в котельной Находки потребует не менее недели, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«Последствия ЧС в Находке устранят в течение недели. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Приморского края Олега Кожемяко», — говорится в заявлении.

В настоящее время растёкшийся мазут откачивают из озера Солёное и вывозят на утилизацию.

Как подчеркнул глава «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов, для жителей данная авария угрозы не представляет.

В Находке действует режим ЧС. По факту ЧП в котельной города возбуждено уголовное дело.