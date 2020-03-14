Власти оценили сроки ликвидации последствий разлива мазута в Находке

Короткая ссылка
Ликвидация последствий разлива мазута в котельной Находки потребует не менее недели, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Власти оценили сроки ликвидации последствий разлива мазута в Находке
  • РИА Новости

«Последствия ЧС в Находке устранят в течение недели. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Приморского края Олега Кожемяко», — говорится в заявлении.

В настоящее время растёкшийся мазут откачивают из озера Солёное и вывозят на утилизацию.

Как подчеркнул глава «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов, для жителей данная авария угрозы не представляет.

В Находке действует режим ЧС. По факту ЧП в котельной города возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить