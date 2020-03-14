СК возбудил дело по факту разлива мазута в Находке
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«По данным следствия, 14 марта 2020 года в результате разгерметизации ёмкости с топочным мазутом объёмом 2,5 тыс. куб. м, эксплуатирующейся КГУП «Примтеплоэнерго», произошло загрязнение мазутом водного объекта и береговой полосы озера Солёное», — заявили в СК.
Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Следователи устанавливают виновных в произошедшем и размер ущерба, который был причинён окружающей среде.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке из-за ЧП с разливом мазута.