СК возбудил дело по факту разлива мазута в Находке

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разлива мазута в котельной в Находке. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.
СК возбудил дело по факту разлива мазута в Находке
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«По данным следствия, 14 марта 2020 года в результате разгерметизации ёмкости с топочным мазутом объёмом 2,5 тыс. куб. м, эксплуатирующейся КГУП «Примтеплоэнерго», произошло загрязнение мазутом водного объекта и береговой полосы озера Солёное», — заявили в СК.

Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Следователи устанавливают виновных в произошедшем и размер ущерба, который был причинён окружающей среде.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке из-за ЧП с разливом мазута.

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