Власти Кировской области рассказали о готовности региона к предотвращению распространения коронавируса

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В правительстве Кировской области рассказали о готовности региона к предотвращению распространения коронавируса.
Власти Кировской области рассказали о готовности региона к предотвращению распространения коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43.

В медицинских организациях пополнены запасы необходимых расходных материалов, средств индивидуальной защиты, дезинфектантов. Для обследования и лечения имеются лекарства и оборудование.

Инфекционная клиническая больница готова принимать пациентов, в том числе с подозрением на коронавирус. Организована работа карантинного центра. Работает горячая линия.

Ранее сообщалось, что в Кирове зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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