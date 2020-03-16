Россияне назвали критерии идеальной работы

Аналитики сервиса «Работа.ру» составили рейтинг главных критериев работы мечты на основе данных опроса жителей России. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Респондентам было предложено выбрать не более трёх главных критериев.

На первом месте рейтинга оказалась высокая заработная плата — её выбрали 79% опрошенных. Почти столь же значимой была названа стабильность (78%). На третьем месте — хороший коллектив (69%).

Чуть больше половины (52%) респондентов выделили удобное расположение офиса и близость места работы к дому.

Комфортные условия труда считают необходимыми для идеальной работы 48% участников опроса.

Не столь сильно, по словам участников опроса, на их отношение к работе влияют опытный руководитель (43%), наличие соцпакета и нематериальных бонусов (32%) и гибкий график (27%).

И наконец, наименее важными для работы мечты факторами респонденты сочли отсутствие дресс-кода (12%), возможность полностью или частично работать удалённо (15%), а также известность и надёжность компании (16%).

В опросе приняли участие 5,7 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Ранее опрос показал, какую зарплату хотели бы получать россияне.