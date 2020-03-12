В Чувашии проводят проверку по факту массового отравления в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru.
По предварительной информации, пострадали 20 человек, в том числе 18 детей. Следователи уже посетили учебное заведение.
Несколько учеников почувствовали недомогание вечером 11 марта. К утру 12 марта были госпитализированы 14 детей, ещё четверо отправлены на амбулаторное лечение. В больницу также попали два педагога.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске назвали причину массового заболевания в детском саду.