В Чувашии проводят проверку по факту массового отравления в школе

В Чебоксарах проводят проверку по факту массового отравления в школе №50, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Чувашии.

Об этом сообщает mk.ru.

По предварительной информации, пострадали 20 человек, в том числе 18 детей. Следователи уже посетили учебное заведение.

Несколько учеников почувствовали недомогание вечером 11 марта. К утру 12 марта были госпитализированы 14 детей, ещё четверо отправлены на амбулаторное лечение. В больницу также попали два педагога.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске назвали причину массового заболевания в детском саду.