В Челябинске назвали причину массового заболевания в детском саду
- РИА Новости
По предварительным данным, причиной заболевания стала кишечная вирусная инфекция.
«На сегодня опасности нет, сейчас уточняется тип вируса. В субботу в садик прибыли представители Роспотребнадзора, взяли пробы, проведена дезинфекция всех помещений», — отметила Котова.
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