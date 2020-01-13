В Челябинске назвали причину массового заболевания в детском саду

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Мэр Челябинска Наталья Котова назвала причину массового заболевания воспитанников городского детского сада № 444, сообщает URA.RU.
В Челябинске назвали причину массового заболевания в детском саду
  • РИА Новости

По предварительным данным, причиной заболевания стала кишечная вирусная инфекция.

«На сегодня опасности нет, сейчас уточняется тип вируса. В субботу в садик прибыли представители Роспотребнадзора, взяли пробы, проведена дезинфекция всех помещений», — отметила Котова.

Ранее шесть воспитанников в одной из групп детского сада пожаловались на боль в животе.

В декабре RIA56 сообщало, что в Оренбурге установили причину отравления детей из школы №86.

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