В Челябинске назвали причину массового заболевания в детском саду

Мэр Челябинска Наталья Котова назвала причину массового заболевания воспитанников городского детского сада № 444, сообщает URA.RU.

По предварительным данным, причиной заболевания стала кишечная вирусная инфекция.

«На сегодня опасности нет, сейчас уточняется тип вируса. В субботу в садик прибыли представители Роспотребнадзора, взяли пробы, проведена дезинфекция всех помещений», — отметила Котова.

Ранее шесть воспитанников в одной из групп детского сада пожаловались на боль в животе.

В декабре RIA56 сообщало, что в Оренбурге установили причину отравления детей из школы №86.