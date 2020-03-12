Эксперт оценил необходимость тепловой обработки продуктов из-за коронавируса

Доктор медицинских наук почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев прокомментировал необходимость тепловой обработки продуктов в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса.

«Этого делать не надо, это только усложняет жизнь и увеличивает панические настроения населения. C продуктами всё в порядке», – подчеркнул Зуев в беседе с сайтом «Москва 24».

Эксперт также добавил, что через продукты заразиться нельзя, но важно соблюдать санитарно-гигиенические требования, рекомендованные Роспотребнадзором, Минздравом и ВОЗ.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.