Эксперт оценил необходимость тепловой обработки продуктов из-за коронавируса

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Доктор медицинских наук почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев прокомментировал необходимость тепловой обработки продуктов в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса.
Эксперт оценил необходимость тепловой обработки продуктов из-за коронавируса
  • Pixabay

«Этого делать не надо, это только усложняет жизнь и увеличивает панические настроения населения. C продуктами всё в порядке», – подчеркнул Зуев в беседе с сайтом «Москва 24».

Эксперт также добавил, что через продукты заразиться нельзя, но важно соблюдать санитарно-гигиенические требования, рекомендованные Роспотребнадзором, Минздравом и ВОЗ. 

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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