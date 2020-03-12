В СПЧ предложили составить «красную книгу» мемориалов Второй мировой

Короткая ссылка
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод предложил составить «красную книгу» памятников и мемориалов советским воинам и событиям Второй мировой войны в России и за границей.
В СПЧ предложили составить «красную книгу» мемориалов Второй мировой
  • © Официальный сайт администрации Копейского городского округа Челябинской области

Об этом информирует РИА Новости.

Также Брод предложил провести совместно с Минобороны их детальную инвентаризацию за рубежом​​​.

Как он отметил, соответствующий доклад будет направлен в ведомство.

«Мы обсудим как раз этот момент, как это лучше, может, в виде сайта составлять этот список мемориалов», — сказал Брод.

По его словам, в докладе также есть рекомендации по созданию чёрного списка политиков, историков и депутатов, которые выступали за реабилитацию нацизма.

«Если деятельность этих людей будет подпадать под статьи, то Следственный комитет будет реагировать», — пояснил член СПЧ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости противостоять проявлениям ксенофобии и антисемитизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить