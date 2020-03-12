В СПЧ предложили составить «красную книгу» мемориалов Второй мировой

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод предложил составить «красную книгу» памятников и мемориалов советским воинам и событиям Второй мировой войны в России и за границей.

Об этом информирует РИА Новости.

Также Брод предложил провести совместно с Минобороны их детальную инвентаризацию за рубежом​​​.

Как он отметил, соответствующий доклад будет направлен в ведомство.

«Мы обсудим как раз этот момент, как это лучше, может, в виде сайта составлять этот список мемориалов», — сказал Брод.

По его словам, в докладе также есть рекомендации по созданию чёрного списка политиков, историков и депутатов, которые выступали за реабилитацию нацизма.

«Если деятельность этих людей будет подпадать под статьи, то Следственный комитет будет реагировать», — пояснил член СПЧ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости противостоять проявлениям ксенофобии и антисемитизма.