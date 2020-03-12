В СПЧ предложили составить «красную книгу» мемориалов Второй мировой
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Об этом информирует РИА Новости.
Также Брод предложил провести совместно с Минобороны их детальную инвентаризацию за рубежом.
Как он отметил, соответствующий доклад будет направлен в ведомство.
«Мы обсудим как раз этот момент, как это лучше, может, в виде сайта составлять этот список мемориалов», — сказал Брод.
По его словам, в докладе также есть рекомендации по созданию чёрного списка политиков, историков и депутатов, которые выступали за реабилитацию нацизма.
«Если деятельность этих людей будет подпадать под статьи, то Следственный комитет будет реагировать», — пояснил член СПЧ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости противостоять проявлениям ксенофобии и антисемитизма.