Посольство России в ФРГ осудило статью посла Польши о Второй мировой

Посольство России в Германии прокомментировало статью посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского для газеты Märkische Oderzeitung, в которой он обвинил СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны.

Также Пшилебский в статье указал, что якобы не СССР, а западные союзники «внесли решающий вклад в завершение войны».

В диппредставительстве заявили, что с приближением 75-й годовщины Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты.

«Любой, кто обратится к конкретным фактам и документальным свидетельствам, может убедиться в том, что именно наша страна внесла решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену — 27 млн жизней советских граждан», — указано в заявлении.

Посольство подчеркнуло, что в одних только боях за сохранение польской государственности погибли более 600 тыс. красноармейцев.

Российские дипломаты добавили, что забвение этого исторического факта в попытках превратить Советский Союз из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям «попросту аморально». Также посольство осудило продолжающееся разрушение памятников советским воинам-освободителям.

В сообщении указывается, что в России помнят о польских солдатах и бойцах сопротивления, которые сражались плечом к плечу с советскими военными за освобождение Европы от гитлеризма.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша начала масштабную дезинформационную кампанию против России по теме Второй мировой войны.