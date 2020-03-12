Две трети российских регионов одобрили закон о поправке к Конституции

Короткая ссылка
Результаты голосования по поправке к Конституции более двух третей регионов поступили в Совет Федерации.
Две трети российских регионов одобрили закон о поправке к Конституции
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон страны Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено ст. 136 Конституции России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Клишаса, все отзывы региональных парламентов на законопроект были положительными.

Закон о поправке к Конституции был одобрен Совфедом в ходе заседания в среду, 11 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали проект обновления Конституции России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить