Две трети российских регионов одобрили закон о поправке к Конституции
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- РИА Новости
Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон страны Андрей Клишас.
«В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено ст. 136 Конституции России», — цитирует его РИА Новости.
По словам Клишаса, все отзывы региональных парламентов на законопроект были положительными.
Закон о поправке к Конституции был одобрен Совфедом в ходе заседания в среду, 11 марта.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали проект обновления Конституции России.