Две трети российских регионов одобрили закон о поправке к Конституции

Результаты голосования по поправке к Конституции более двух третей регионов поступили в Совет Федерации.

Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон страны Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено ст. 136 Конституции России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Клишаса, все отзывы региональных парламентов на законопроект были положительными.

Закон о поправке к Конституции был одобрен Совфедом в ходе заседания в среду, 11 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали проект обновления Конституции России.