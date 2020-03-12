Ряд регионов России поддержали поправку к Конституции

Депутаты законодательного собрания Красноярского края одобрили закон о поправке к Конституции.

Как сообщает РИА Новости, на заседании краевого парламента присутствовали 43 депутата.

За проголосовали 39 человек, четверо воздержались.

Депутаты законодательного собрания Амурской области на внеочередном заседании большинством голосов также поддержали пакет поправок к Конституции.

Участие в голосовании приняли 28 депутатов, из них 25 высказались за принятие решения, двое воздержались, один не голосовал, против не высказался никто.

Закон о поправках поддержали парламентарии Сахалина и Чукотки, депутаты Магаданской и Новосибирской областей.

На внеочередном заседании депутаты законодательного собрания Приморского края также одобрили данный закон.

Совет Федерации в ходе заседания в среду, 11 марта, одобрил закон о поправке к Конституции.

Далее документ должен быть рассмотрен регионами. Закон будет считаться одобренным после его поддержки двумя третями региональных парламентов.

После этого верхняя палата парламента вновь соберётся на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.