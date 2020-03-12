Эксперт оценил идею проведения «антивирусных» курсов на предприятиях

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов прокомментировал идею проведения на предприятиях курсов личной гигиены и антивирусной профилактики.

По мнению вирусолога, сначала необходимо подготовить единый обучающий курс для ответственных лиц.

«По опыту других стран необходимо сначала на местах обучить тех, кто будет обучать. И это правильно — тренировать тренеров», — пояснил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что обучение может проходить дистанционно, с использованием уже известных методик, опубликованных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Минтруд России направил в регионы рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях.

Как сообщали «Невские новости», Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой даны рекомендации работодателям о профилактике коронавируса среди работников.