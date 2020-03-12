Эксперт прокомментировал заявление ВОЗ о пандемии коронавируса в мире

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Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса в мире.
Эксперт прокомментировал заявление ВОЗ о пандемии коронавируса в мире
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«Сейчас такое ощущение, что преувеличенная истерика вокруг коронавируса используется для того, чтобы спустить перегретый пар с рынков и сделать падение рынков более плавным и управляемым. В целом понятно, что ВОЗ усугубляет серьёзную панику и способствует срыву мира в глобальную депрессию», — полагает экономист.

В беседе с НСН он добавил, что обвал рынков в связи с объявлением пандемии больше повлияет на США, чем на Россию.

11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с RT отметил, что стране в данный момент необходимо «спокойно и квалифицированно заниматься профилактикой».

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