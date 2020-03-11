В Госдуме отметили важность снижения НДС до 12% к 2025 году

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев прокомментировал в беседе с RT законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.

«Польза от этой инициативы будет просто несоизмеримая. НДС — прибавка к цене. У нас продукция на 20% дороже, чем могла бы быть. Соответственно, поэтапное снижение этого налога просто необходимо. Если НДС снизить хоты бы на 8%, экономика резко пойдёт вверх и не нужны будут никакие кредитные ресурсы», — сказал он.

Депутат также отметил, что снижение налога на добавленную стоимость поможет сделать российскую продукцию конкурентоспособной.

«Только за счёт оборота реального сектора экономики мы забудем, что такое НДС, потому что экономика заработает и будет платить налог на прибыль в два-три раза больше, чем сегодня», — считает Арефьев.

Ранее депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС с 20 до 12% к 2025 году.

Отмечается, что снижение ставки НДС в России обусловлено «логикой формирования единого евразийского экономического пространства».