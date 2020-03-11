В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 12% к 2025 году

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Депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году. Соответствующий документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 12% к 2025 году
  • РИА Новости

«В проекте федерального закона «О внесении изменения в Налоговый кодекс России в части оптимизации ставок налога на добавленную стоимость в целях восстановления и развития потенциала экономики страны» предлагается внести изменения в п. 3 ст. 164 Налогового кодекса России, направленные на введение поэтапного снижения НДС с 20% в 2021 году до 12% к 2025 году», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законодательной инициативы, снижение ставки НДС в России обусловлено «логикой формирования единого евразийского экономического пространства».

Кроме того, данная мера позволит избежать чрезмерных потерь бизнеса, а также поможет в борьбе со «схемами теневого обналичивания» и позволит повысить конкурентоспособность продукции российских производителей.

В случае одобрения предложенные поправки могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

В феврале депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС с 20 до 15%.

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