В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
- РИА Новости
Он выразил уверенность, что реализация инициативы поможет российской экономике.
«В чём смысл нашего законопроекта: мы вносим изменения в Налоговый кодекс, мы предлагаем снизить процентную ставку по налогу на добавленную стоимость с 20 до 15%», — цитирует Миронова РИА Новости.
По его словам, такое решение позволит увеличить налогооблагаемую базу и уже на третий год принесёт дополнительную прибыль и поступления в бюджет.
Летом 2018 года в России повысили НДС с 18 до 20%. Президент Владимир Путин назвал это решение сбалансированным.