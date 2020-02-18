В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 15%. Об этом сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

Он выразил уверенность, что реализация инициативы поможет российской экономике.

«В чём смысл нашего законопроекта: мы вносим изменения в Налоговый кодекс, мы предлагаем снизить процентную ставку по налогу на добавленную стоимость с 20 до 15%», — цитирует Миронова РИА Новости.

По его словам, такое решение позволит увеличить налогооблагаемую базу и уже на третий год принесёт дополнительную прибыль и поступления в бюджет.

Летом 2018 года в России повысили НДС с 18 до 20%. Президент Владимир Путин назвал это решение сбалансированным.