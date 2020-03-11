Минтруд назвал дату начала автоматического оформления маткапитала
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«С 15 апреля сертификат на материнский капитал будет оформляться в проактивном режиме. Подавляющему большинству семей, в которых родятся дети, не потребуется даже подавать заявления для его получения», — говорится в сообщении.
По словам главы ведомства Антона Котякова, автоматическое оформление маткапитала станет первой в стране подобной социальной услугой.
После рождения ребёнка данные о нём и родителях будут поступать из Единого реестра записей актов гражданского состояния в Пенсионный фонд, затем ПФР проведёт проверку на наличие каких-либо ограничений для выдачи сертификата.
В случае отсутствия оснований для невыдачи документ будет оформлен, а соответствующую информацию направят владельцу.
Вместе с тем россияне всё так же смогут оформить сертификат на маткапитал путём подачи заявления через портал госуслуг или лично в отделениях ПФР и МФЦ.
При этом сроки будут сокращены с 15 до пяти рабочих дней, о готовности сертификата проинформируют сотрудники единого контактного центра фонда.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил упростить оформление материнского капитала.
1 марта президент подписал закон, предусматривающий расширение программы маткапитала.