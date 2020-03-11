Все школьники Липецкой области перешли на домашнее обучение

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Все школьники Липецкой области переведены на домашнее обучение. Такое решение принято для профилактики распространения коронавируса на территории региона.
Все школьники Липецкой области перешли на домашнее обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на соответствующий приказ областного управления образования и науки.

Учебный процесс приостановили с 11 марта. Также запрещено участие детей в массовых мероприятиях, ограничено посещение детдомов и школ-интернатов.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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