Все школьники Липецкой области перешли на домашнее обучение
- РИА Новости
Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на соответствующий приказ областного управления образования и науки.
Учебный процесс приостановили с 11 марта. Также запрещено участие детей в массовых мероприятиях, ограничено посещение детдомов и школ-интернатов.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19.
Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.