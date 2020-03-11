Все школьники Липецкой области перешли на домашнее обучение

Все школьники Липецкой области переведены на домашнее обучение. Такое решение принято для профилактики распространения коронавируса на территории региона.

Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на соответствующий приказ областного управления образования и науки.

Учебный процесс приостановили с 11 марта. Также запрещено участие детей в массовых мероприятиях, ограничено посещение детдомов и школ-интернатов.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.