В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Власти Липецкой области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди местных жителей. Соответствующее распоряжение подписал глава субъекта Игорь Артамонов.
В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
  • © Алессандро Рота
  • РИА Новости

Документ обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому.

Работодатели должны обеспечить измерение температуры работникам на местах, следует из текста, и оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции.

Ранее в области зафиксировали три случая коронавируса. По данным властей, все они заразились в Италии, в настоящее время изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное. 

5 марта режим повышенной готовности был введён в Москве. 

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