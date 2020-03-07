Глава Липецкой области рассказал о состоянии заразившихся COVID-19

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о состоянии трёх жителей региона, у которых было выявлено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава Липецкой области рассказал о состоянии заразившихся COVID-19
  • РИА Новости

«Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Все лица, находившиеся с ними в тесном контакте, изолированы в обсерватор, за ними ведётся медицинское наблюдение», — написал он в Instagram.

Все службы области «работают чётко и слажено», добавил Артамонов.

«Прошу вас не поддаваться панике и провокациям. Доверяйте информации только из официальных источников», — призвал губернатор.

Ранее стало известно, что в России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — трое в Липецке и один в Петербурге, — все заболевшие посещали в последние две недели Италию.

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