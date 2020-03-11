Дело об избиении до смерти мужчины в Красноярске передано в суд

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Андрея Шилова и Сергея Шмелёва, обвиняемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске, и передали его в суд. Об этом информирует Следственный комитет России.
Дело об избиении до смерти мужчины в Красноярске передано в суд
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Красноярска, Андрея Шилова и Сергея Шмелёва», — говорится в сообщении.

Им предъявлено обвинение по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Кража».

Как отметили в ведомстве, на момент инцидента обвиняемые были в состоянии наркотического опьянения, удары знакомому они нанесли на почве личной неприязни.

В декабре суд продлил арест Шилову и Шмелёву на три месяца.

15 сентября двое подозреваемых после ссоры по телефону со своим знакомым приехали к нему и избили его, снимая процесс на видео. 

Потерпевший был госпитализирован и позднее скончался.

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