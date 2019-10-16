Знакомый подозреваемых в избиении в Красноярске рассказал подробности

Сергей Александрин, знакомый Сергея Шмелёва и Андрея Шилова, которых подозревают в избиении до смерти Дмитрия Сисигина в его собственной квартире в Красноярске, прокомментировал RT ситуацию.

По словам Александрина, Сисигин являлся их общим другом.

«По дороге получилась какая-то перебранка по телефону. Вообще, собирались ехать в клуб. Приехали к Дмитрию», — рассказал он.

Как отметил Александрин, он припарковал машину «посередине проезжей части», в связи с чем пошёл её перегонять, потому что другой автомобиль «не мог проехать во двор, двор узкий».

«Я пока поставил машину, пошёл обратно к Дмитрию. Когда зашёл в подъезд, увидел драку, разнял её, эту драку. Андрей пошёл со Шмелёвым наверх, поднялись на балкон. Мы с Дмитрием остались вдвоём, присели, поговорили. Он говорит: «Пойдём, поднимемся ко мне в квартиру». Мы с ним пошли к нему в квартиру. И всё на этом», — добавил свидетель.

Он подчеркнул, что Дмитрия знает «месяца, может, три-четыре», со Шмелёвым знаком «года два-три».

«Андрея Шилова знаю давно, но никогда особо не общались, тоже последние полтора года общаемся», — заключил он.

16 октября Сергей Шмелёв и Андрей Шилов, которых подозревают в избиении до смерти Дмитрия Сисигина, были отправлены под арест.

Председатель СК Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление соответствующего дела.

Видео, снятое, предположительно, после инцидента, появилось в сети на прошлой неделе.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 сентября Шилов и Шмелёв «после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли ему множественные телесные повреждения».

Пострадавший умер в больнице, 22 дня пролежав в коме.

Подробнее — в материале RT.