Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Суд Центрального района Красноярска арестовал Андрея Шилова, одного из двух подозреваемых в избиении до смерти знакомого Дмитрия Сисигина в его собственной квартире в Красноярске.

«Избрать в отношении подозреваемого Шилова Андрея Ивановича меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 13 декабря 2019 года включительно», — цитирует ТАСС судью Ивана Нарожного.

Подозреваемые в преступлении Андрей Шилов и Сергей Шмелёв были задержаны 14 октября.

Как рассказала RT знакомая одного из свидетелей инцидента, они давно знали потерпевшего.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео задержания двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска.