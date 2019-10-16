Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

Короткая ссылка
RT
Суд Центрального района Красноярска арестовал Андрея Шилова, одного из двух подозреваемых в избиении до смерти знакомого Дмитрия Сисигина в его собственной квартире в Красноярске.
Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске
  • © СК РФ

«Избрать в отношении подозреваемого Шилова Андрея Ивановича меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 13 декабря 2019 года включительно», — цитирует ТАСС судью Ивана Нарожного.

Подозреваемые в преступлении Андрей Шилов и Сергей Шмелёв были задержаны 14 октября.

Как рассказала RT знакомая одного из свидетелей инцидента, они давно знали потерпевшего.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео задержания двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить