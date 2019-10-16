Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске
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«Избрать в отношении подозреваемого Шилова Андрея Ивановича меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 13 декабря 2019 года включительно», — цитирует ТАСС судью Ивана Нарожного.
Подозреваемые в преступлении Андрей Шилов и Сергей Шмелёв были задержаны 14 октября.
Как рассказала RT знакомая одного из свидетелей инцидента, они давно знали потерпевшего.
Ранее Следственный комитет России опубликовал видео задержания двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска.