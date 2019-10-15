Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении в Красноярске

Главное управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео задержания двух подозреваемых в избиении до смерти жителя Красноярска.

На видео несколько сотрудников правоохранительных органов по очереди задерживают подозреваемых. Один из них говорит сотрудникам, что «не собирается убегать».

По данным следствия, ночью 15 сентября двое подозреваемых после ссоры по телефону со своим знакомым приехали к нему и избили его, снимая процесс на видео.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил проверить информацию о том, что подозреваемых первоначально не задержали, потому что один из них является сыном бывшей судьи и председателя совета депутатов.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю заявили, что начали проверку обстоятельств уголовного дела по факту этого происшествия. В ходе проверки полицейские намерены выяснить причины, по которым подозреваемым избрали меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.