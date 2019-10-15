МВД начало проверку дела об избиении человека до смерти в Красноярске

МВД по Красноярскому краю начало служебную проверку обстоятельств уголовного дела в отношении двух подозреваемых в избиении человека до смерти в Красноярске, в рамках которого им изначально была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Главным управлением МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что лица, нарушившие законы России, должны понести «неотвратимое наказание» независимо от должностного и имущественного положения.

Ранее в СК России сообщили о задержании в Красноярске подозреваемых в избиении мужчины, который впоследствии скончался.

По предварительной версии, ночью 15 сентября мужчины 24 и 29 лет после ссоры по телефону со своим знакомым приехали к нему и избили его. Пострадавший был госпитализирован и впоследствии скончался. Участников драки при этом не задержали.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что это якобы связано с тем, что один из подозреваемых — сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.