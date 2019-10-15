Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

«Накануне двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России, были задержаны. С ними проводятся неотложные следственные действия», — заявили в СК.

По данным ведомства, один из задержанных был ранее судим за мошенничество и грабёж. При этом второй подозреваемый ранее осуждён за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемых.

По данным СК, ночью 15 сентября двое мужчин после телефонной ссоры со своим знакомым приехали к нему и избили его, снимая процесс на видео.

Потерпевший скончался после госпитализации.