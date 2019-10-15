Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.
«Накануне двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России, были задержаны. С ними проводятся неотложные следственные действия», — заявили в СК.
По данным ведомства, один из задержанных был ранее судим за мошенничество и грабёж. При этом второй подозреваемый ранее осуждён за грабёж и незаконный оборот наркотиков.
Ранее Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемых.
По данным СК, ночью 15 сентября двое мужчин после телефонной ссоры со своим знакомым приехали к нему и избили его, снимая процесс на видео.
Потерпевший скончался после госпитализации.